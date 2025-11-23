El Meteocat alerta de fuertes rachas de viento en Tarragona este martes

El aviso por fuerte viento está activo desde la 1 h del martes hasta las 13 horas del mismo díaEFE

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por viento para este martes. Concretamente, este se activará a la 1 de la madrugada y permanecerá hasta las 13 horas de la tarde.

Les previsiones indican la posibilidad de rachas que podrían superar los 20 metros para segundo, hecho que puede provocar afectaciones en desplazamientos, mobiliario urbano y elementos poco fijados.

El aviso se ha clasificado con un grado de peligro amarillo, correspondiendo al nivel 1 de una escala de seis, que implica un riesgo moderado. El episodio afectará a especialmente las comarcas del Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta y la Ribera d'Ebre.