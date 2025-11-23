El Meteocat activa la alerta por viento intenso en Tarragona este domingo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por viento para este domingo por la mañana, entre las siete y la una.

Les previsiones indican la posibilidad de rachas que podrían superar los 20 metros para segundo, hecho que puede provocar afectaciones en desplazamientos, mobiliario urbano y elementos poco fijados.

El aviso se ha clasificado con un grado de peligro amarillo, correspondiendo al nivel 1 de una escala de seis, que implica un riesgo moderado. El episodio afectará especialmente a las comarcas del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Alt Camp y el Baix Penedès.