El Meteocat activa la alerta por viento intenso en Tarragona este domingo

Se prevén rachas que pueden superar los 20 m/s entre las siete de la mañana y la una del mediodía

Imagen de unas palmeras afectadas por la fuerza del viento

ACN

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por viento para este domingo por la mañana, entre las siete y la una.

Les previsiones indican la posibilidad de rachas que podrían superar los 20 metros para segundo, hecho que puede provocar afectaciones en desplazamientos, mobiliario urbano y elementos poco fijados.

El aviso se ha clasificado con un grado de peligro amarillo, correspondiendo al nivel 1 de una escala de seis, que implica un riesgo moderado. El episodio afectará especialmente a las comarcas del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Alt Camp y el Baix Penedès

