Torredembarra estrena una Navidad llena de novedades y actividades para todas las edades

Torredembarra ha presentado un programa de Navidad amplio y variado que combina tradición, actividades familiares, deporte y solidaridad. El alcalde Vale Pino, junto con las concejalas Jovita Baltasar y Berta Castells, ha destacado que se trata de una Navidad “de luz, participación y trabajo conjunto” entre el Ayuntamiento, entidades y comercios del municipio.

Entre las principales novedades destaca el primer Concurs de Balcons de Nadal, con votación popular a través de la app Viu La Torre, y una Ruta de los Leños renovada y ampliada con 36 leños tematizados repartidos por todo el municipio. También se recupera, por primera vez desde los años 90, la representación del Estel de Nazaret, que volverá al Casal Municipal los días 23 y 28 de diciembre y 4 de enero.

El Mercat de Nadal se consolida y crece: del 6 al 8 de diciembre, ocupará desde la plaza de Mn. Joaquim Boronat hasta la plaza del Castillo, con 45 paradas|puestos —17 de comercios locales— y una treintena de actividades, incluyendo talleres, espectáculos y degustaciones. El encendido de luces, el 5 de diciembre, también incluirá una ampliación de la iluminación en el eje comercial y un nuevo árbol de Navidad en la plaza del Castillo.

Por otra parte, el deporte vuelve a tener un papel central con la IV Triatló Nadalenca, formada por la Bicicletada de Sant Esteve, la Carrera de Sant Silvestre y el primer Bany de l'Any, con obsequios y sorteos para los participantes que completen las tres pruebas.

El programa se completa con actividades familiares como la Gimcana d'Aparadors, el Parc de Jocs infantil, la cabalgata de Reyes con novedades —como la nueva carroza del Paje Real y la llegada avanzada de los Reyes de Oriente— y propuestas tradicionales como el belén, la exposición de los Pastorets, el concert de Nadal o l’Home dels Nassos.

La solidaridad también será protagonista con la campaña “Ningún niño sin juguetes” y varias acciones en apoyo|soporte de La Marató de 3Cat.