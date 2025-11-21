El supermercado que convierte tu cena de Navidad en un banquete gourmet

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mercadona vuelve a sorprender esta Navidad con su sección ‘A punt per Menjar’, que ofrecerá a partir del lunes una amplia selección de platos listos para disfrutar en casa. Los clientes podrán encargar sus favoritos o adquirirlos directamente en tienda los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

Entre las opciones frías destacan los tradicionales canapés, con combinaciones gourmet como langostino con alioli, crema de foie con manzana caramelizada, y crema de queso trufado con cecina. Además, los rollitos de pan de molde relleno de surimi y langostino o de salmón ahumado con crema de queso blanco, junto a la ensalada de marisco con bocas de mar, merluza, langostinos y mayonesa, completan esta oferta que combina tradición y sofisticación.

Los platos calientes no se quedan atrás: muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; paletilla de cordero con patatas al horno y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado con patatas al horno y cebollitas confitadas, aseguran un menú navideño completo sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Los encargos podrán realizarse hasta los días previos a Nochebuena y Nochevieja en cualquier tienda que disponga de la sección ‘A punt per Menjar’. Mercadona garantiza así que los clientes puedan disfrutar de un menú navideño de alta calidad con la comodidad de tenerlo listo para servir.