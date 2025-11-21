PortAventura World acoge una nueva edición del Genuine Day con más de 600 jugadores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura World ha celebrado este viernes una nueva edición del Genuine Day, el encuentro impulsado por FUNDACIÓN LALIGA y Fundación PortAventura en el marco de LALIGA GENUINE Moeve, la competición oficial formada por equipos integrados por personas con discapacidad intelectual. Más de 600 jugadores de 40 equipos han disfrutado de una experiencia lúdica y colaborativa al parque.

Bajo el lema “Una aventura inclusiva dentro de PortAventura World: ¡Encuentra tu pista para completar el gran mural Genuine”!, los grupos han recorrido diferentes áreas del parque —de Mediterráneo en el Far West- para resolver pruebas y conseguir la pieza correspondiente del mural. Cada equipo ha aportado su escudo hasta completar una gran composición final que simboliza la unión y la diversidad del proyecto.

La jornada ha culminado con una comida en La Cantina de México, donde jugadores, técnicos y voluntarios han completado el mural en un acto presidido por representantes de las dos fundaciones, antes de hacer la tradicional foto de familia.

El presidente de la Fundación PortAventura, Josep Andreu, ha remarcado “la emoción de ver como este proyecto sigue creciendo y convirtiendo la diversión en una forma de inclusión”. Por su parte, Olga de la Font, directora de FUNDACIÓN LALIGA, ha subrayado que “LALIGA GENUINE Moeve es mucho más que una competición: es un espacio donde la convivencia y la inclusión se viven con naturalidad”.

El Genuine Day refuerza el compromiso de las dos entidades con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la visibilización de la discapacidad intelectual en un entorno de ocio accesible.