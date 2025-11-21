¿Qué hacer este fin de semana en Tarragona? Cuentos, teatro, conciertos, talleres, cine y mucho más

Marceline, de La pequeña malumaluga, interpretado por una bailarina, una soprano y un cuarteto de cuerda, quiere ser un homenaje a las artes escénicasAyuntamiento de Tarragona

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Tarragona empieza un fin de semana cargado de propuestas culturales y de ocio con una agenda que llena todos los rincones de la ciudad. El sábado 22 y el domingo 23 llegarán con una oferta diversa que combina teatro, cuentos, conciertos, talleres familiares, cine, actividades solidarias y espectáculos para todas las edades, convirtiendo la ciudad en un centro de actividad constante.

El sábado arrancará con propuestas familiares como el cuentacuentos a la librería La Capona, a las doce del mediodía, y la inauguración de la “Biblio Coses” en La Teulada, que ofrecerá actividades de 10 a 15 h. Durante la tarde, el Abacus acogerá un taller familiar de pintura por números dedicado a los signos del zodíaco, mientras que la plaza Pilar Pradells se convertirá en el escenario del festival de teatro de calle “Ponent al Carrer”, con actuaciones a lo largo de toda la mañana.

La programación cultural continuará con varios espectáculos. El Auditorio Diputación presentará “Triunfo, el musical” a las ocho de la noche, mientras que la Sala Trueno Almacén acogerá la obra teatral “Vierdingó”. También habrá espacio para el humor con la comedia en inglés “Dad on Arrival”, programada en La Casa del Jardí. La oferta musical incluye el concierto de Santa Cecília en la Iglesia de Sant Miquel del Pla y un tributo a Héroes del Silencio en la Sala Zero. La jornada se completará con una sesión nocturna de DJ en el campo de fútbol de Sansa y la grabación en directo del podcast “Vull ser un bon tarragoní” en el bar 12 Topos.

El domingo, la actividad continuará con una marcada dimensión social. A las 10 h, la protectora de animales de Tarragona organizará una marcha contra el abandono en el Muelle de Costa. Por la tarde, el Auditori Diputació proyectará la película “Por todo lo alto” en versión original, mientras que Ebrium Project ofrecerá un cine-fórum LGTBIQA+ con entrada libre.

La jornada también incluirá propuestas musicales y escénicas, como el concierto del cuarteto Bartha & Arnedo en la Caja de Música y el espectáculo de danza familiar “Marceline” en el Teatre Tarragona. El fin de semana se cerrará con un tardeo musical y fideuá en el restaurante Selvático, en el Port Esportiu, bajo el título “We Love Training”.