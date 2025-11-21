El DNI y el pasaporte se podrán obtener o renovar en el Ateneu Juvenil de Cambrils a partir de diciembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

A partir de hoy ya se puede pedir cita previa para obtener o renovar el DNI y el pasaporte sin salir de Cambrils. La Policía Nacional desplazará su equipo móvil en el Ateneo Juvenil (Hort de Santa Maria, 14) los miércoles por la mañana para atender los vecinos y vecinas del municipio y de los alrededores, evitando así el desplazamiento en las comisarías de Reus o Tarragona.

El Ayuntamiento de Cambrils recupera y, al mismo tiempo, mejora un servicio que ya se había ofrecido en otros periodos. La principal novedad es que, además del DNI, también se podrá tramitar el pasaporte, y que los documentos se entregarán al momento, el mismo día de la gestión, sin necesidad de volver una segunda vez como pasaba antes.

Los primeros días disponibles con cita previa son los miércoles 10 y 17 de diciembre, de 9.30 h a 13.15 h. se podrán hacer renovaciones, cambios de domicilio, tramitaciones por pérdida o extravío y primeras inscripciones de DNI y pasaporte. En cambio, los cambios de datos de filiación (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, etc.) tendrán que seguir tramitándose en una oficina tradicional de DNI.

Les personas interesadas ya pueden solicitar cita previa a la web citaprevia.cambrils.cat, de forma presencial en el Ayuntamiento o llamando en el teléfono 977 794 579. El pago se tendrá que hacer siempre en efectivo: 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte. En caso de querer renovar los dos documentos al mismo tiempo, habrá que disponer de dos citas separadas. La documentación necesaria para cada trámite se puede consultar en la web oficial dnielectronico.es.

Paralelamente, desde el mes de mayo, el Ayuntamiento dispone de un Punto de Actualización de Documentación (PAD) a la entrada del edificio consistorial. Este permite renovar los certificados digitales del DNIe, cambiar las llaves de acceso, activar el nuevo DNI digital para el móvil mediante la app MiDNI y consultar los datos del chip. El servicio es autónomo, no requiere cita previa y está disponible en el horario de apertura de la Oficina de Atención Ciudadana.