El Fumera celebra 10 años de encendidos mágicos con la fiesta de inicio de la Navidad en Valls

La Navidad arranca en Valls este viernes, 28 de noviembre, con un espectacular encendido del alumbrado navideño que transformará el Pati en un bosque mágico lleno de luces, música y colores, con el carismático Humareda como protagonista. Este año, el Fumero celebra su décimo aniversario y, por eso, ha decidido abrir de manera especial las puertas de su bosque a todos los niños de la ciudad.

La fiesta empezará a las 18 h con el espectáculo «Viu el Nadal a través de mis ojos», un montaje diseñado por Serret So i Llum, con la colaboración de la Asociación Afuma. Durante el acto, los niños y niñas ayudarán el Fumera a encender las luces de Navidad, mientras los centros de danza Adagi e Infinity ofrecerán sus actuaciones y la cantante Maria Jacobs protagonizará un concierto especial.

Coincidiendo con el encendido, también se presentará oficialmente el vídeo de la campaña «Valls Som Comerç», la nueva marca comercial de la ciudad. El spot cuenta con la participación de artistas como Figaflawas, Mariona Escoda, Pepa Plana, Ricard Farré, Amase Balsa, Maria Jacobs y Roger Padullés, y de los deportistas Marta Galimany i Jepi Selva, que se convierten en embajadores del comercio local. La dirección es de Carles Cubos y el diseño gráfico, de Edu Vidiella.

El sábado 29 el Pati seguirá ofreciendo actividades familiares. Por la mañana, a partir de las 11 h, los niños podrán disfrutar de talleres navideños y hacerse fotos con el Humareda hasta las 12 h, momento en que empezará el pasacalle por el Centro Histórico acompañado de la charanga Tocats de La-La. ¡Por la tarde, a partir de las 17.30 h, la compañía Rikus presentará el espectáculo «Os invitamos! 10 años de Rikus», con música en directo, coreografías y humor para toda la familia.