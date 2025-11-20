Cunit reclama con urgencia un nuevo instituto para evitar la saturación educativa

El Instituto Ernest Lluch, el único centro de secundaria del municipio, opera desde hace más de quince años con el doble de líneas para las cuales fue concebidoInstituto Ernest Lluch

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cunit ha vuelto a poner el foco en la necesidad “urgente e inaplazable” de construir un nuevo instituto en el municipio. Lo ha hecho a raíz de la reunión mantenida el jueves pasado con el Consejo Escolar Municipal, en la que se analizó la situación actual de la educación secundaria y se compartieron los pasos ejecutados hasta ahora para desencallar el proyecto.

La falta de espacios es un problema que se lleva arrastrando años. El Instituto Ernest Lluch, el único centro de secundaria del municipio, opera desde hace más de quince años con el doble de líneas para las cuales fue concebido. Actualmente necesita módulos y ampliaciones provisionales para meter toda la demanda, una realidad que el consistorio considera “insostenible” y que demuestra que las soluciones temporales ya no sirven.

Según ha recordado el Ayuntamiento, entre 2020 y 2021 el Pleno aprobó la cesión gratuita de 9.000 m² de terrenos en el Departamento de Educación —entre las calles Mar Cantàbric i Mar de Bèring- destinadas a construir un nuevo instituto de dos líneas. Paralelamente, el gobierno municipal ha seguido cediendo espacios para permitir nuevas ampliaciones provisionales mientras no llega el equipamiento definitivo.

En los últimos meses, el consistorio ha intensificado los contactos con la Consejería de Educación para reclamar la calendarización del proyecto. El argumento claro está: Cunit es uno de los municipios que más crece de Cataluña. Les proyecciones del Idescat apuntan que podría superar a los 20.000 habitantes en menos de tres años, casi un 28% más que la población actual, un crecimiento que obliga a planificar con previsión.

“Cunit ha hecho todos los deberes: hemos cedido los terrenos, hemos facilitado ampliaciones provisionales y hemos trasladado reiteradamente a la Generalitat una realidad que todo el mundo puede ver”, ha afirmado el alcalde, Jaume Casañas. “Necesitamos este nuevo instituto para garantizar una educación de calidad y para lindar con garantías el crecimiento del municipio.”

El Ayuntamiento asegura que seguirá trabajando “con firmeza y determinación” al lado de la comunidad educativa para conseguir que el nuevo centro sea una realidad lo antes posible. También ha agradecido la implicación del Consejo Escolar Municipal y ha garantizado que mantendrá informadas a las familias de todos los pasos futuros.