El turismo no se detiene después del verano en los hoteles de interior y urbanos de la Costa Daurada y el Ebre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La mayoría de los hoteles urbanos y del interior de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre de la Federació d'Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona (AEHT) siguen trabajando con normalidad después de la finalización de la temporada veraniega. Según datos de la AEHT, la mayoría de los 135 establecimientos asociados siguen abiertos y mantienen una buena actividad hasta finales de año gracias a la diversificación del turismo en el territorio.

Los datos recogidos por la Federación AEHT muestran ocupaciones destacables estos meses de octubre y noviembre, especialmente en hoteles que cuentan con instalaciones dedicadas al bienestar. El Hotel Termes Montbrió, que abre los 365 días del año y que ha alcanzado un 60% de ocupación este otoño; Mas d'en Bruno que cuenta con altas expectativas de ocupación hasta su cierre por fin de año o Le Méridien Ra, que se mantiene abierto en esta época del año por primera vez, indican la consolidación y auge del modelo de turismo del bienestar.

En el interior, el turismo MICE reforzado por los atractivos de experiencias a la naturaleza y una enogastronomía de calidad impulsan hasta el 60% la ocupación de la Hospedería de Poblet, en la Conca de Barberà, durante el mes de octubre, con una tendencia positiva para lo que queda de año y extrapolable en otros establecimientos del territorio.

Con respecto al turismo urbano, los datos de ocupación destacan especialmente en Tarragona ciudad, dónde el AC Hotel registra una media que roza el 80% en lo que llevamos de otoño y una previsión que no baja del 55% para los meses que quedan, a falta de las reservas de última hora habituales de la época.

En capitales de comarca menos turísticas, como Valls o Reus, con hoteles destinados principalmente a empresas, la previsión es más discreta. En este sentido, el Hotel Reus Park ha alcanzado un 40% de ocupación de media en días laborales, cifra que se ha visto reducida al 25% en fin de semana.

Por otra parte, destacamos que un porcentaje de alojamientos de la provincia de Tarragona tienen sus puertas cerradas desde finales de octubre, especialmente aquellos ubicados en zonas de costa. Es el caso del Hotel Mònica de Cambrils o el Rull de Deltebre, que finalizó la temporada con un 30% de ocupación.

En los últimos años, la AEHT ha constatado una prolongación clara de la temporada alta, tanto en las zonas costeras como, sobre todo, en los establecimientos del interior y de las áreas urbanas. Estos hoteles han sabido adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, atrayendo visitantes que viajan por motivos laborales, para participar en acontecimientos deportivos o para disfrutar de la oferta enogastronómica y cultural del territorio.

«Bien entrado en noviembre, nuestros establecimientos continúan abiertos y con buenas cifras de ocupación», explica Jordi Ferré, Presidente de la Asociación Hotelera de la AEHT. «Ya no dependemos exclusivamente de los atractivos habituales de sol y playa, sino que trabajamos con segmentos como el turismo corporativo, MICE o deportivo, que dan estabilidad durante todo el año y que desestacionalizan el sector».

Además, muchos establecimientos han reforzado su colaboración con ayuntamientos, clubs deportivos y empresas locales, hecho que contribuye a generar sinergias y actividad económica más allá de los meses de verano. Esta estrategia ha permitido mantener abiertos muchos hoteles durante todo el año, generando puestos de trabajos estables y dignos que garantizan la estabilidad laboral y económica al conjunto del sector durante todo el año.