Torredembarra destina 60.000 euros a proyectos sociales durante el 2025

El Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Acción Social e Igualdades, ha aprobado y firmado los convenios de colaboración con diferentes entidades sociales del municipio por un importe total de 60.000 euros. Esta partida está destinada a financiar proyectos y actividades dirigidas a los colectivos más vulnerables del municipio.

Les entidades beneficiarias de estas ayudas son Càritas Parroquial de Torredembarra, Esplai de la Gent Gran, Associació de Persones amb Diversitat Funcional La Matinada y Associació de Petanca de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra.

Cáritas Parroquial de Torredembarra recibirá 31.000 € y la aportación cubrirá gastos de funcionamiento del banco de alimentos y ayudas de emergencia social puntuales durante el 2025. Por su parte, a Esplai de la Gent Gran le corresponden 7.500 € para dar apoyo al funcionamiento de la entidad y a actividades de promoción del envejecimiento activo, como talleres de lectura y escritura, yoga, baile en línea, sevillanas, inglés, teatro y otras propuestas formativas y de ocio.

La Asociación La Matinada, a la que se destinan 20.500 € del total podrá cubrir gastos de mantenimiento, funcionamiento y acompañamiento del bus escolar durante el 2025 y del bus urbano correspondiente a 2024, fomentando la inclusión y el respeto hacia las personas con diversidad funcional y sus familias. También se financiarán con un importe de 1000€ los gastos de mantenimiento y mejora de las pistas de la Asociación de Petanca de Jubilados y Pensionistas, asegurando un espacio adecuado para la práctica deportiva y la convivencia social.

El concejal de Acción Social e Igualdades, Jonathan Pi, ha subrayado que el apoyo municipal no se limita a aportaciones económicas, sino que también incluye la cesión de espacios y servicios técnicos por el desarrollo de las actividades de las entidades.

Gracias a esta colaboración, durante el 2025 se han podido llevar a cabo más de 25 actividades de varias asociaciones sociales, como el Grup de Dones, l’Associació d’Iberoamericans la Torre, l’Associació de Ioga per a Pensionistes, l’Associació Papallones Liles o la Fundació Onada, entre otros.

Según el Ayuntamiento, estas iniciativas contribuyen a reforzar el tejido social del municipio y mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables de Torredembarra.