PortAventura World sigue ampliando su oferta de entretenimiento con una apuesta que combina narrativa, innovación y tecnología. “Expedición ULUM” invita a los visitantes a convertirse en exploradores enviados a las profundidades de los cenotes mexicanos para investigar la existencia de fósiles de dinosaurios acuáticos. Lo que empieza como una misión científica deriva en un descubrimiento sorprendente de criaturas vivas del periodo jurásico. La historia, inspirada en la mitología maya y el simbolismo de los cenotes, quiere cautivar tanto niños como adultos. El nombre ULUM, que evoca fuerza y movimiento, busca reforzar esta ambientación misteriosa y vinculada a la naturaleza salvaje.

Una experiencia tecnológica para toda la familia

La nueva propuesta se convierte en la primera experiencia familiar de realidad mixta de un parque temático europeo. En grupos de hasta seis personas y con recomendación a partir de los seis años, los participantes utilizan gafas de realidad mixta PICO 4 Además de Enterprise, capaces de superponer elementos digitales sobre la escenografía física. Algo que permite un recorrido interactivo y multisensorial de entre 12 y 15 minutos, con la posibilidad de descubrir diferentes elementos en cada sesión.

“Expedición ULUM reafirma el compromiso de PortAventura World con la innovación y la tecnología al servicio de la emoción. Queremos que cada visita sea una experiencia única, en la cual la imaginación y la ciencia se den la mano,” ha destacado Andreu Tobella, director digital del resorte.

La propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por Adventure Labs, el equipo interno de innovación de PortAventura World, en colaboración con la empresa especializada Spatial Voyagers y el apoyo de Moya en la tematización.

Apertura con acceso gratuito por Navidad

La experiencia se abrirá oficialmente al público el 26 de noviembre en el área de México del parque. Durante la campaña de Navidad, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita mediante reserva previa a través de la aplicación oficial de PortAventura World.

El recorrido está disponible en cuatro idiomas —catalán, castellano, inglés y francés— y ha sido diseñado para que sea accesible para personas con movilidad reducida, demostrando que el parque sigue apostando por la inclusividad y la accesibilidad universal.

PortAventura World sigue asegurando su posición como referente en experiencias innovadoras en Europa. Gracias al desarrollo de Adventure Labs, el resorte explora de manera continuada nuevas formas de combinar entretenimiento y tecnología para transformar la manera en la que los visitantes interactúan con sus atracciones y espacios temáticos.