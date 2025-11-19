Montblanc obtiene una prórroga de tres meses para finalizar las obras de la antigua iglesia de Sant Francesc

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc ha obtenido una prórroga de tres meses para finalizar las obras de reforma de la antigua iglesia de Sant Francesc. Tendrían que estar terminadas entre los meses de mayo y junio del año 2026. Los trabajos se están llevando a cabo gracias a una subvención de 3 millones de euros del Ministerio de Industria y Turismo que exigía finalizar la obra el 31 de marzo. Ahora, el Estado ha dado una prórroga de tres meses que permitirán acabar la rehabilitación con más "tranquilidad", teniendo en cuenta que los plazos eran "muy ajustados", según ha explicado el alcalde de Montblanc, Marc Vinya. Durante una visita de obras, también se ha anunciado que la Generalitat ha hecho una cesión de uso gratuito del equipamiento durante 75 años al mismo Ayuntamiento.