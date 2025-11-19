El IPHES y el CSIC modelan con láser 3D los restos prehistóricos de la Cova dels Xaragalls de Vimbodí y Poblet

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han hecho una nueva campaña arqueológica en la Cova dels Xaragalls, en Vimbodí y Poblet (Conca de Barberà). En concreto, se han consolidado los trabajos topográficos anteriores con la instalación de bases fijas y se ha documentado la cavidad con modelos tridimensionales hechos con láseres 3D -escaneo hecho con equipamiento del Laboratorio de Arqueología no Invasiva (MINARQLAB) del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM). En futuras campañas se quiere indagar en la posible relación entre la Cova dels Xaragalls y laCova de la Font Major, donde recientemente se ha documentado un importante conjunto de arte rupestre paleolítico.