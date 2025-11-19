La Fundació Ciutat de Cambrils se reúne con las entidades deportivas para presentar las bases de las nuevas becas para jóvenes talentos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Ciutat de Cambrils celebró un encuentro en el Centro Cultural con una treintena de representantes de las entidades deportivas del municipio. Durante la reunión, el presidente del proyecto, Albert Puig, expuso las bases de las becas y ayudas que se otorgarán a partir del próximo año con el objetivo de apoyar e impulsar los jóvenes talentos locales.

La entidad, que ya cuenta con más de cuarenta patrones, valora muy positivamente esta primera sesión de trabajo, que también sirvió para que los clubs participantes pudieran aportar sugerencias en la definición de las bases de la futura beca deportiva “Siscu Morell”. Este nuevo reconocimiento quiere homenajear la figura de referencia local y, al mismo tiempo, dar apoyo a los deportistas emergentes del municipio.

Los representantes de las entidades expresaron su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto, destacando la importancia de iniciativas que fomenten y reconozcan el talento cambrilense, no sólo en el ámbito deportivo sino también en otros campos como la educación o la comunicación. Les entidades también aplaudieron que la Fundación apueste por hacer crecer el deporte del municipio desde la base.

Por su parte el presidente de la Fundación, Albert Puig, remarca que «las asociaciones y clubs locales son una parte esencial de este proyecto pionero en el municipio y reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando codo con codo con el tejido asociativo cambrilense».

La Fundació Ciutat de Cambrils es una entidad de carácter social creada con la voluntad de impulsar proyectos que refuercen el talento, el progreso y la cohesión del municipio. Nace con el apoyo de un amplio grupo de patrones —actualmente más de una cuarentena— provenientes de diferentes ámbitos profesionales, sociales y económicos, que comparten el compromiso de contribuir al desarrollo de Cambrils y de su ciudadanía.