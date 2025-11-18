La primera edición del Calçofest de Valls superará todas las expectativas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado 22 de noviembre, Valls se reunirá música, cultura y gastronomía con la primera edición del Calçofest, que también dará el pistoletazo de salida oficial a la temporada vallense de calçotades. Organizado por la Sala RedStar y Boom Boom Producciones, con el apoyo del Ayuntamiento de Valls, la Diputación de Tarragona, la Generalitat, la Cámara de Comercio de Valls y la Indicación Geográfica Protegida Calçot de Valls, el festival ha superado todas las expectativas de participación.

Los últimos preparativos ya están en marcha en el paseo President Tarradellas, en el barrio del Fornàs, donde se ha montado una gran carpa de 5.000 m² que acogerá hasta 10.000 personas para disfrutar de los conciertos de grupos como Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella. El espacio contará también con zonas de restauración y áreas de esparcimiento para garantizar la comodidad del público, que llegará de toda Cataluña.

Éxito de la calçotada popular

La calçotada popular que se celebrarà al parking de la Cooperativa Agrícola ya tiene los tickets agotados. Les 1.000 degustaciones con reserva anticipada se han vendido rápidamente, demostrando el interés creciente del público. Varios restaurantes de Valls también se han sumado a la fiesta con promociones especiales y descuentos durante todo el fin de semana, reforzando el Calçofest como motor de actividad económica y turística para la ciudad.

El centro histórico acogerá el Calçofest Matí, con actividades para todos los públicos. En el Patio actuarán la compañía de circo Passabarret, las escuelas de danza Adagi e Infinity Dansa, el mago Dario Proximity y la banda de versiones Tàrraco Surfers con Joan Reig en la batería. Además, se podrán probar calçots y vinos de la DO Tarragona, con la participación de restauradores locales y entidades de la ciudad.

Para mejorar la experiencia de los asistentes, el festival contará con un servicio de bus lanzadera gratuito, que conectará la Estación de Autobuses, el recinto del Calçofest y la Sala RedStar, con horarios de 16 a 19 h y de 0 a 4.30 h. Además, se habilitará un espacio de aparcamiento de 5.000 m² en la antigua fábrica Ford, a cinco minutos del recinto, y se implementará un refuerzo del dispositivo de la Policía Local para garantizar la seguridad y la ordenación del tráfico.