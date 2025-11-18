Dos coches y dos contenedores quemados durante la madrugada en la demarcación de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han realizado esta madrugada varios servicios. El primero de ellos ha sido por el incendio de un contenedor de papel a las 00.26 horas en la calle Riu Fluvià de Tarragona. En este servicio, ha trabajado una dotación y no ha habido daños personales.

A las 05.07 horas se ha movilizado una dotación por un incendio de dos vehículos estacionados en el número 2 de la calle Segre de Cambrils. Uno de los coches ha quemado al 100% y el otro al 90%. Ha trabajado una dotación de bomberos.

En las 07.47 han recibido un aviso por un accidente en la T-314 en Riudoms donde se ha visto implicado un turismo y una motocicleta. Según explica el cuerpo de emergencias, el motorista se encontraba al suelo consciente y tenía heridas en el pie. Este ha sido trasladado por el SEM al Hospital Sant Joan de Reus con pronóstico leve.

A primera hora de la mañana, a las 08.35 horas, los bomberos han actuado en la plaza Catalunya de Tarragona por el incendio de un contenedor de plástico. Sólo ha habido daños materiales.