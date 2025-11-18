La Conca formará jóvenes pastores con un nuevo centro pionero en ganadería extensiva

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La sede de Concactiva, en Montblanc, ha acogido este martes la presentación de La Pleta, el nuevo Centro de Formación de Ganadería Extensiva y Paisajes. Se trata de un proyecto que nace con la voluntad de reforzar el sector ganadero extensivo, impulsar la gestión sostenible del territorio y dar salida profesional a las nuevas generaciones interesadas en el pastoralismo. El centro ofrecerá formación técnica, apoyo a proyectos y el uso de obradores compartidos para favorecer la viabilidad de las explotaciones.

El espacio forma parte de Concactiva, el organismo de promoción económica del Consejo Comarcal de la Conca de Barberà, y quiere contribuir a la creación de paisajes agroforestales más resilientes ante la emergencia climática. También apuesta por la silvopastura como herramienta de prevención de incendios en zonas forestales.

El acto de presentación ha sido encabezado por el consejero comarcal de Promoción Económica, Moisès Ferrete, que ha reivindicado la necesidad de dar apoyo a los jóvenes pastores y de impulsar la economía circular en la comarca. El evento ha reunido una amplia representación del sector ganadero extensivo de la Conca de Barberà y las Montañas de Prades, así como varias entidades, asociaciones, escuelas agrarias, bomberos y representantes municipales.

Los técnicos Bet Janer y Carles Herèdia han explicado el origen del proyecto, que surge de un curso de pastor de 25 horas organizado en el 2024 dentro de la Escola del Paisatge, con gran éxito de participación, y de la implicación de Concactiva en el proyecto Pensar, liderado por la Diputació de Tarragona para reforzar la prevención de incendios a través de la silvopastura y trabajos forestales.

Un curso gratuito de 210 horas para formar futuros pastores

El momento más destacado de la jornada ha llegado con el anuncio de la puesta en marcha del nuevo curso de formación de pastor para jóvenes, que empezará el 4 de mayo del 2026. Será una formación gratuita de 210 horas, impartida en las instalaciones de Concactiva (parte práctica) y en la Serra de Miramar (parte teórica). El curso cuenta con el apoyo de la Cámara de Comerç de Reus y la financiación del programa Talent Jove.

Durante las seis semanas de formación, los participantes —procedentes de cualquier punto de Cataluña y con opción de alojamiento— trabajarán competencias prácticas como el adiestramiento de perros, la gestión del paisaje, la adaptación al cambio climático, el bienestar animal y la conducción de rebaños. El curso incluye también un módulo de emprendeduría de 60 horas y la posibilidad de hacer prácticas en explotaciones del país.

Los responsables del centro han insistido en que el proyecto va más allá de la formación, y que La Pleta quiere convertirse en un espacio de apoyo directo a las explotaciones ganaderas y un punto de referencia en la promoción de la silvopastura y la bioeconomía forestal. En esta línea, el proyecto se vinculará a la red de obradores compartidos de la Conca de Barberà, especialmente el vivero agroalimentario y el futuro obrador de productos lácteos previsto para el 2026.

Un equipo liderado por un referente del sector

El centro contará con la coordinación del veterano pastor Armand Flaujat, monitor titulado por el Instituto del Élevage y con más de 30 años de experiencia en el adiestramiento de perros y la formación de nuevos ganaderos.

Con galardones como tres campeonatos de Cataluña de perros pastor y varios reconocimientos a Francia y Portugal, Flaujat liderará un equipo que también incluirá una veterinaria, un ingeniero y la participación de entidades especializadas que ofrecerán sesiones monográficas sobre varios ámbitos del sector.