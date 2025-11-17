Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra llevará a quepo una diagnosis técnica de los principales parcas infantiles del municipio para evaluar la seguridad. Los ocho espacios se estudiarán cono el fin de concretar el estado de laso estructuras de ocio para los niños, la seguridad de los parcas, la orientación solar y la presencia de sombras y la inclusividad que proponen estos recintos. Les propuestas, recogidas durante la Taula d'Infància entre el consistorio y vecinos del municipio, esperan comportar la mejora de los espacios en corto y medio plazo.

El estudio la elaborará una empresa «especializada en análisis y planificación de parcas infantiles», de acuerdo cono el Ayuntamiento, que plantea la diagnosis como «base para orientar laso actuaciones de mejora en varios plazos». Les principales observaciones que previene el estudio se centran, principalmente, en la seguridad interior y exterior de los parcas infantiles, enfocándose en la mejora de laso estructuras desgastadas, el material y la estabilidad, su distribución «teniendo en cuenta elementos como gradas, peldaños o zonas elevadas,» y los aspectos ambientales y de mantenimiento. Entre estos, destacan la iluminación de los recintos para niños, los «puntos ciegos», la suciedad acumulada o «los posibles usos incívicos en horario nocturno».

Propuesta de ampliación

Durante la celebración de la Taula d'Infància, consistorio y vecinos también contemplaron la ampliación del parque de la plaza municipal Joaquim Boronat. Además del estudio, los posibles trabajos en el espacio fueron la temática central de la reunión, cono varias propuestas como la mejora de laso zonas de sombra natural y artificiales y la introducción de materiales orgánicos y seguros. La adaptación del espacio en niños cono diversidad funcional ha sido una de laso propuestas destacadas, además de la integración de juegos sensoriales y adaptados en niños de 0 a 8 años para «asegurar en la colectividad, la inclusividad y la accesibilidad.»

El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacado la participación de laso familias que ayudan en el consistorio a «actuar cono más criterio y sensibilidad», y que permiten «mejorar la calidad de los espacios públicos destinados a los niños». El Ayuntamiento valora positivamente la interacción cono el vecindario, y «encuentra consolidada la Taula d'Infància como un espacio estable para hacer legar laso propuestas de laso familias y garantizar que la mirada de la infancia forme parte de laso decisiones públicas», tal como ha indicado el concejal de Gobierno Abierto y Comunicación, Joel Ramírez.

El estudio y laso propuestas de ampliación, sin embargo, todavía no tienen fecha de ejecución, aunque ya se han contemplado en el consistorio para empezar a subir a quepo laso principales mejoras urgentes en los espacios.