El Observatorio de Agua propone abastecer Barcelona con agua del Ebro

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Observatorio Intercolegial del Agua ha presentado una propuesta a la Generalitat para establecer una gran red de conexión de abastecimiento de aguas desde el Ebro en la Muga. Una medida que, más allá de garantizar el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona a través del Consorcio de Aguas de Tarragona, también prevé un proyecto que conecte el flujo entre Tarragona y Gerona para asegurar un corredor hídrico que se adapte «a las futuras necesidades de las demarcaciones».

La interconexión, según la propuesta del Observatorio, ha cambiado el diseño desde el proyecto presentado inicialmente, que proponía el corredor para paliar los efectos de la sequía ofreciendo el abastecimiento por toda Cataluña. Ahora, sin embargo, consideran que la iniciativa tendría que enfocarse en la conexión de todas las demarcaciones para «facilitar el acceso al agua independientemente de las lluvias y el estado de los embalses». El objetivo es ofrecer la posibilidad en todos los municipios de utilizar la conexión para abarcarse «en momentos críticos o de emergencia», de acuerdo con el coordinador del Observatorio, Marc Oliva.

El proyecto, «soportado por ingenieros y economistas», ya se ha puesto en conocimiento del Gobierno, según indicaba el Diario AHORA, aunque no hay actuaciones previstas por parte de la Generalitat. El Observatorio, sin embargo, establece una previsión con tres fases con un plazo de ejecución hasta el 2050. La propuesta espera llevar el corredor hídrico a través de tres nuevas desalinizadoras, situadas en las tres provincias.

Cunit como a referencia

En el caso de Tarragona, las instalaciones que se construirán entre Cunit y Cubelles se prevé que sean las encargadas de ofrecer un punto de conexión entre el agua del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) y el sistema de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). La elección de la nueva desalinizadora del Foix, proyectada para el 2030, sería clave para el proyecto, ya que ambos municipios representan el límite territorial del CAT. «Es una decisión de Gobierno, nosotros priorizamos asegurar el acceso al regadío del Penedès», ha explicado el alcalde de Cunit, Jaume Casañas.

Después de ser adaptada a las nuevas circunstancias climáticas, el nuevo modelo de la interconexión establece «una solución más flexible y adaptada a las necesidades futuras», basada en un flujo de transporte de agua en los dos sentidos. El caudal máximo de la conexión propuesto es de 1,5 metros cúbicos por segundo.

Les otras dos conexiones conectarán las cuencas del Ter, Fluvià y Muga y el corredor con el canal de Urgell para asegurar el regadío, después de modernizar las instalaciones, conectando el Ebro con el resto de provincias.