Lax'n'Busto, cabezas de cartel de la sexta Garbinada Pop de Falset

La sexta edición de la Garbinada Pop de Falset vivirá una de sus noches más especiales con Lax'n'Busto como cabezas de cartel. El grupo vendrellenc actuará el jueves 13 de agosto de 2026, a partir de las 23.00 h, en uno de los pocos conciertos que ofrecerá en las comarcas tarraconenses en el marco de la gira del 40.º aniversario.

Les entradas anticipadas se pondrán en venta este martes 18 de noviembre a las 12 h con una promoción inicial de 32 euros para las primeras 300 entradas, disponibles a través del portal codetickets.com.

La gira 2026 de Lax'n'Busto cuenta con la formación histórica integrada por Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro y Eduard Font. El anuncio llega después del gran éxito de la gira de reencuentro del 2025, que colgó el cartel de sold out a todos los conciertos. De momento, sólo se han confirmado las citas de apertura y cierre de la gira, a La Mirona (Gerona) y La Llotja (Lleida), al cual agotaron entradas en cuestión de horas. La parada en Falset se suma así a un calendario muy limitado que arrancará el 24 de abril.

El público tendrá la oportunidad de revivir algunos de los temas más emblemáticos de la trayectoria de la banda del Baix Penedès. La noche contará también con la presencia de un grupo telonero —todavía para anunciar—, que actuará ya de madrugada, antes de una sesión de DJ que cerrará la fiesta.

Les entradas por el concierto se pondrán en venta con un precio de lanzamiento de 32 euros para las primeras 300 localidades. Una vez se agoten, el precio pasará a ser de 35 euros más gastos de gestión. Paralelamente, las personas empadronadas en Falset podrán adquirir una única entrada por persona al precio reducido de 20 euros, exclusivamente de manera presencial en el Ayuntamiento a partir del miércoles 19 de noviembre. Estas entradas se podrán recoger un mes antes del concierto, en horario de 10 a 14 h.

Con respecto a los horarios de la jornada, la Garbinada Pop 2026 abrirá puertas el 13 de agosto a las 21.30 h. El concierto de Lax'n'Busto empezará a las 23.00 h, seguido del grupo telonero a la 1.30 h, y la sesión de DJ que se iniciará a las 3.00 h y cerrará la noche.