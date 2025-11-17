Los Bonos Compra Salou superan el 60% del presupuesto en sólo diez días

La media de ticket entre los clientes ha sido, hasta ahora, de unos 70 € por personaCedida

La campaña Bonos Compra Salou ha arrancado con fuerza y ha superado ya el 60% del presupuesto disponible en sólo diez días. La iniciativa, que empezó el 5 de noviembre, ofrece un 30% de descuento en compras realizadas en casi un centenar de establecimientos del municipio.

La acogida ha sido tan positiva que más de una treintena de comercios ya han agotado todos sus bonos, un indicador de la consolidación y efectividad de la campaña entre vecinos y visitantes. Durante estas primeras semanas, más de 4.000 clientes han utilizado los bonos, generando un impacto económico de cerca de 300.000 euros en el comercio local.

Según los datos municipales, cada euro aportado por el Ayuntamiento se ha multiplicado por cuatro en volumen de gasto en los establecimientos adheridos, convirtiendo la campaña en una de las medidas más eficaces para dinamizar el tejido comercial. El gasto medio por cliente ha sido de unos 70 euros, con descuentos que pueden llegar hasta los 30 euros por persona.

Los sectores más demandados son la moda y complementos, la alimentación, el cuidado personal y la salud, coincidiendo con el inicio del periodo previo a las compras de Navidad. Esta temporalidad contribuye a alcanzar la temporada comercial y a garantizar un final de año con ventas al alza. Además, la campaña se complementará con las actividades y dinamización propias de las fiestas navideñas.

Los bonos continúan disponibles a través de la web bons.salou.cat hasta el 5 de diciembre o hasta agotar el presupuesto.