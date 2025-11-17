La Diputació de Tarragona financia la mejora ambiental del Fondo del Mata con 25.000 €

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Santa Teresa ha sido una de las entidades beneficiarias de las subvenciones que concede la Diputació de Tarragona en Centros Especiales de Trabajo de iniciativa social y empresas de inserción destinadas a la conservación y mejora de espacios naturales.

El proyecto presentado por la entidad, con el apoyo del Ayuntamiento del Vendrell, tiene como objetivo la mejora del entorno natural del Hondo del Mata, un espacio de alto valor ambiental y social del municipio. La iniciativa recibirá una ayuda de 25.000 euros, que representa el 96% del presupuesto total de la primera fase.

El proyecto, titulado «Proposta d’aportació a la permeabilitat d’usos i millora de l’entorn natural de l’àrea de lleure del Fondo del Mata (Fase I)», incluye actuaciones de prevención de incendios, mejora de los torrentes, acondicionamiento de caminos y limpieza del entorno de los estanques. Además, integra un fuerte componente social: los trabajos serán ejecutados por un equipo de cuatro personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, que recibirán formación y apoyo por parte de la Fundació Santa Teresa.

Aunque la subvención es gestionada directamente por la Fundación, el Ayuntamiento del Vendrell ha acordado que la intervención repercuta de manera directa en la mejora del Fondo del Mata, con el objetivo de convertirlo en un entorno más seguro, accesible y sostenible, y potenciarlo como refugio climático.

Según el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, “este proyecto es un ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades sociales que combina la mejora del medio ambiente con la inclusión social y laboral”.