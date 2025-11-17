Diari Més te invita a vivir la Navidad en PortAventura World

Entre las principales novedades destaca “Circo de Navidad”, un nuevo espectáculo que combina música, luz y acrobaciasPortAventura World

PortAventura World ya ha dado el pistoletazo de salida a su temporada de Navidad, una de las más esperadas del año y que este año llega cargada de novedades para cerrar el 30.º aniversario del parque. Coincidiendo con este inicio, Diari Més sortea tres entradas dobles en Instagram para que las familias de Tarragona puedan vivir la experiencia navideña de una manera única.

Para participar, los usuarios sólo han de:

Seguir Diari Més y PortAventura World . Etiquetar en los comentarios con quién querrían disfrutar de la Navidad en el parque. Dar like a la publicación. Compartirla en stories .

El sorteo estará activo hasta el 27 de noviembre y los ganadores seran públicos el día siguiente, 28 de noviembre también vía Instagram.

La navidad en PortAventura , más mágica que nunca

La temporada de Navidad —que se alargará del 22 de noviembre al 6 de enero— llega con una programación ampliada, nuevos espectáculos y ambientación festiva en todas las áreas. Entre las principales novedades destaca “Circo de Navidad”, un nuevo espectáculo que combina música, luz y acrobacias para explicar la historia de una joven que descubre su vocación artística gracias a la llegada del circo.

Otro de los momentos más esperados es el gran encendido de luces en Mediterráneo cada atardecer, que transforma el parque en un mar de colores.

PortAventura estrena también una experiencia inédita: el Nadal Mexicà, con una recreación de una tradicional “pedida de posada”, música típica, danza y una piñata estrella para los más pequeños.

A estas novedades se suman los grandes clásicos del parque: El Bosque Encantado, con temática renovada, el encuentro con Papá Noel y la siempre espectacular Christmas Parade, que cierra cada jornada con un festival de luces y personajes navideños. Los hoteles y restaurantes del resorte también se adaptan a la temporada con menús especiales, decoración temática y el dinner show familiar La Posada de los Gnomos.

Con más de 40 días de actividad, PortAventura consolida la Navidad como uno de los momentos fuertes del calendario y pone punto final a un año emblemático marcado por sus 30 años de historia.