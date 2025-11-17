Cunit reclama mejoras los servicios de Rodalies propuestos en el corredor Sud

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cunit ha subido la voz contra la reprogramación del servicio de Cercanías en el corredor Sud, que entrará en vigor el próximo 22 de noviembre uno como finalicen los trabajos en Roda de Berà. El consistorio asegura que, a pesar de reunirse con Alrededores en julio para trasladar las necesidades de mejora del servicio ferroviario al municipio, las propuestas no se han cumplido. Entre estas, figuraban la ordenación de horarios en hora punta y el incremento de conexión con Tarragona. De acuerdo con el consistorio, Rodalies prometió presentar las mejoras en septiembre.

«Nos sentimos engañados», aseguraba el alcalde de Cunit, a Jaume Casañas. «Les novedades han llegado dos meses tarde y el resultado sueño menos trenes por la mañana respeto al servicio de antes», explicaba el alcalde, que lamenta también la pérdida de conexión directa con el Campo de Tarragona y la saturación del servicio de bus entre el Baix Penedès y el Garraf.

Una de las principales afectaciones es la falta de un servicio dirección en Barcelona desde el municipio a partir de las 22.00 h: «Tenemos un tren para volver, pero no para ir», indicaba Casañas, que lamentaba que la decisión «se ha vuelto a tomar sin consultar a las administraciones del territorio». Entre las demandas, Cunit también exige un servicio entre la localidad y el Prat de Llobregat, concretamente para garantizar el acceso al metro a los ciudadanos del municipio que viajen a Barcelona.

Nueva reunión

El gobierno cunitenc se reunirá con Renfe este miércoles para analizar la situación y presentar las principales afectaciones, con el fin de «garantizar una movilidad justa y equilibrada» al municipio. Al mismo tiempo, también pedirá una reunión urgente de la Mesa de Movilidad del Penedès a la Delegación del Gobierno.

Entre las demandas, también se establecería la recuperación del servicio cada 15 minutos para viajar a Barcelona, que ahora ya no se ofrece al municipio. El consistorio defiende ante la situación que, en vez de mejorar, todo ha empeorado con las novedades.