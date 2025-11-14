Economía
Los precios se mantienen en Tarragona y el Ebre con un IPC que se reduce ligeramente hasta el 3%
La vivienda continúa disparada con un encarecimiento del 7,2% y las bebidas y alimentos también se mantienen al alza
La tasa anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha reducido una décima durante octubre en las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El IPC se sitúa en el 3%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con respecto al mes de septiembre, los precios han subido un 0,6%.
Los productos que se han encarecido más con respecto al año pasado son la vivienda y los suministro de agua, electricidad y el gas (7,2%), así como las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9%) y los alimentos (2,8%). Ninguna de las categorías tasadas se ha abaratado y sólo mantienen los precios como el año pasado la educación y el ocio y la cultura. Los restaurantes y hoteles registran un incremento del IPC anual del 4,6%.
En Tarragona y el Ebre, los precios de la moda y el calzado también han subido exponencialmente respecto al mes de septiembre, con un encarecimiento del 11,2% y un incremento del 2,3% anual.