Los agentes cívicos de Tortosa hacen más de 400 actuaciones y 600 tareas en los barrios en el último año

Durante el último año, los agentes cívicos de Tortosa han llevado a cabo 426 actuaciones en los barrios, han desarrollado más de 600 tareas y han distribuido más de 14.000 trípticos. En concreto, se han hecho actuaciones sobre la selección de residuos urbanos y la concienciación de tirarlos en los contenedores; sobre la circulación incorrecta con patinetes y otras actitudes incívicas en la vía pública; o sobre atención ciudadana y recogida de propuestas sobre incidencias en la vía pública. Con el objetivo de preservar el espacio público como en su sitio de convivencia y mantener las campañas de civismo en marcha los próximos meses, se han incorporado dos nuevos agentes a través del programa Trabajo y Formación financiado por el Servicio de Empleo de Cataluña y coordinado por Tortosactiva.