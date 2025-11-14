Diari Més

El CRAI de la URV recibe 1.300 cintas de vídeo y 4.600 libros sobre cultura y fiestas de Tarragona

Les donaciones del fotógrafo Fer-Vi y de Ferran Çivit refuerzan la preservación de la memoria colectiva y la investigación en el Camp de Tarragona

El fondo de Ferran Çivit, en el momento de ser archivado en el CRAI campus Cataluña.

El fondo de Ferran Çivit, en el momento de ser archivado en el CRAI campus Cataluña.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universitat Rovira y Virgili (URV) ha enriquecido su fondo documental gracias a las aportaciones de dos particulares vinculados al territorio y a la cultura local.

El fotógrafo Josep Ferrer i Vilar, Fer-Vi, ha cedido 1.335 cintas de vídeo que documentan la cultura y las fiestas populares de Tarragona entre 1987 y 1998. La colección incluye grabaciones de la Semana Santa, la fiesta de Sant Roc, grupos danzantes y castells, en formatos diversos como VHS, Beta, S-VHS y DVD. Los materiales estaban previamente cedidos a la antigua Unidad de Investigación del Cine de la URV y ahora se formaliza su digitalización para garantizar la conservación a largo plazo y facilitar el acceso a investigadores y público interesado en el patrimonio tarraconense.

Por otra parte, Ferran Çivit i Martí ha dado su biblioteca personal y familiar, con un total de 4.666 libros y 210 revistas, que se archivará al CRAI campus de Vila-seca, próximo a la Facultad de Turismo y Geografía. La colección incluye obras de política contemporánea, historia de Cataluña, antropología, humanidades y materiales locales del Campo de Tarragona, como los centrados en la Conca de Barberà o la técnica de la piedra seca. También destaca su completa colección de cómics, útil tanto para el entretenimiento como para estudios universitarios en comunicación audiovisual, literatura o historia del arte.

El CRAI subraya que estas donaciones no sólo preservan la memoria cultural y social del territorio, sino que también constituyen una herramienta clave para la investigación académica y la divulgación del patrimonio. La digitalización y organización de los materiales facilitará el acceso abierto a estudiantes, investigadores y profesionales.

