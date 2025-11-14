Un camping de Tarragona es reconocido a los Premios II Premios FP BIZ DAY

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Playa Montroig Camping Resort ha sido reconocido con una acreditación de excelencia en los II Premios FP BIZ DAY, unos galardones que impulsa el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat para destacar las buenas prácticas de empresas que gestionan estudiantes de FP Dual en régimen intensivo. El acto de entrega se celebró ayer en el Citilab de Cornellà de Llobregat.

El reconocimiento pone en valor el compromiso del resorte con la formación profesional y su estrecha colaboración con varios centros educativos catalanes, una relación especialmente consolidada en la provincia de Tarragona. Cada año, Playa Montroig Camping Resort incorpora estudiantes de diferentes especialidades para que realicen estancias de FP Dual en departamentos estratégicos como animación, administración, contabilidad y servicios complementarios, entre los cuales destacan el spa y el salón de belleza.

El objetivo del modelo es favorecer la inmersión real de los jóvenes en el mundo laboral, facilitando un aprendizaje práctico, la consolidación de competencias profesionales y la posterior inserción al sector turístico y de servicios. La distinción refuerza el papel del resorte como referente en la integración formativa y en la creación de sinergias entre el tejido empresarial y los centros educativos, un elemento clave para seguir impulsando la calidad de la formación profesional en Cataluña.

Alejandro Giménez, director de Playa Montroig Camping Resort, expresó su satisfacción por el galardón: “Recibir esta acreditación es un orgullo para todo el equipo. Creemos firmemente en el talento joven y en la importancia de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje. Para nosotros, colaborar con los centros educativos no es sólo una responsabilidad, sino una inversión en el futuro y, en particular, en el del sector turístico. Este premio nos anima a seguir reforzando nuestro compromiso con la formación y con el acompañamiento de los profesionales de la mañana.”