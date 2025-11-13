Tres detenidos por hurtos de billetes 'rasca y gana' en Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido en la localidad navarra de Alsasua tres personas en las cuales se atribuye la comisión de al menos diez hurtos de billetes rasca y gana cometidos en estaciones de servicio de Navarra, Cantabria, Asturias, País Vasco y Tarragona, con una valoración conjunta de 5.082 euros.

Las detenciones de un hombre de 30 años y nacionalidad española y dos hombres de 30 y 41 años de nacionalidad georgiana, como presuntos autores de un delito continuado de hurto, se han llevado a cabo después de ser localizados en el aparcamiento de una estación de servicio de Alsasua a bordo de un vehículo que coincidía con el utilizado en varios hechos delictivos similares, informa la Guardia Civil.

Las indagaciones se iniciaron después de la denuncia presentada por responsables de varias estaciones de servicio que habían sufrido el robo de billetes tipos rasca y gana.

La actuación se precipitó cuando la responsable de una estación de Alsasua comunicó la presencia de un turismo con matrícula francesa que coincidía con el vehículo grabado en anteriores episodios.

Los agentes que acudieron al lugar identificaron a los ocupantes del vehículo, los cuales resultaron ser los mismos que aparecían en las grabaciones de seguridad de diferentes estaciones afectadas.

Su modus operandi consistía en distraer al empleado de la estación de servicio mientras otro de los implicados accedía al interior del mostrador para sustraer los billetes. En Navarra y País Vasco actuaban de forma conjunta los tres detenidos, mientras que en el resto de provincias variaban la dinámica y número de participantes.

El vehículo utilizado, un turismo de matrícula extranjera, servía para desplazarse entre las diferentes localidades y cometer los hechos delictivos. Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.