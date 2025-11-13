Rubén Viñuales refuerza el compromiso de la Diputación con el desarrollo del Baix Penedès

El vicepresidente ha anunciado su propuesta de crear una mesa|tabla bilateral entre la Diputación y el Consejo Comarcal del Baix PenedèsCedida

El vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitado este jueves por la mañana la comarca del Baix Penedès con el objetivo de reforzar la colaboración institucional y abordar las necesidades de inversión y desarrollo de la zona. Lo ha acompañado la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Marta Ventura, y el diputado Joan Sans.

A primera hora, Viñuales se ha reunido con el presidente del Consejo Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, con quien ha analizado las inversiones realizadas por la Diputación durante la última década, que superan los 75 millones de euros. En este periodo, la comarca ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico, hecho que reclama más apoyo institucional para garantizar la calidad de los servicios públicos e impulsar el desarrollo económico e industrial.

Durante el encuentro, el vicepresidente ha anunciado su propuesta de crear una mesa bilateral entre la Diputación y el Consejo Comarcal del Baix Penedès por|para diseñar anualmente un plan de acción conjunto que permita coordinar inversiones y proyectos estratégicos para el crecimiento sostenible del territorio. Además, Viñuales se ha comprometido a financiar un nuevo estudio de diagnosis del territorio impulsado por el Consejo Comarcal.

Posteriormente, la delegación se ha desplazado al Ayuntamiento del Vendrell, donde se ha reunido con el alcalde, Kenneth Martínez. Ambos representantes han coincidido en la importancia que los ayuntamientos del Baix Penedès trabajen de manera coordinada para conseguir nuevas inversiones, como ya se ha hecho con las nuevas oficinas de la Diputación en la comarca.

En esta visita, Viñuales y Martínez también han acordado colaborar en el convenio existente con la Universidad Rovira y Virgilio (URV) para redactar el anteproyecto de la nueva Seu Universitaria del Baix Penedès, a Coma-ruga. El objetivo es renovar las instalaciones, ampliar la oferta formativa y obtener el apoyo institucional de la Generalitat de Catalunya para hacer realidad el proyecto.

Finalmente, las dos instituciones han acordado que el Vendrell se incorporará como miembro asociado al desarrollo del área metropolitana del Campo de Tarragona, participando activamente en las comisiones de movilidad, territorio, energía y promoción económica, turística y cultural, ámbitos clave para el progreso del Baix Penedès.