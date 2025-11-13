Profesionales de Tarragona refuerzan la coordinación en la atención del traumatismo craneoencefálico

El Sistema d'Emergències Mèdiques llevó a cabo 1.454 activaciones del Código PPT durante el 2024 en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.Cedida

El Parque Sanitari Joan XXIII de Tarragona acoge este jueves la II Jornada del Paciente con Trauma Grave, un encuentro organizado conjuntamente por el Hospital Universitario Joan XXIII, el Hospital Verge de la Cinta y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) para reforzar la coordinación y actualizar los protocolos de atención al paciente con traumatismo craneoencefálico (TCE). El Hospital Joan XXIII es centro de referencia en la demarcación para el tratamiento de este tipo de lesiones graves y atiende a unos 900 pacientes cada año.

El Hospital Joan XXIII es el centro de referencia en la demarcación de Tarragona para el tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos (TCE) graves, ya que dispone de servicio de neurocirugía y de una UCI especializada en pacientes neurocríticos. En el centro hospitalario se atienden los pacientes con lesiones craneales que pueden requerir valoración o tratamiento especializado.

El Servicio de Neurocirugía atiende entre cinco y diez casos de TCE al día. De estos, aproximadamente un 10% requieren ingreso en la UCI, y entre estos la mayoría necesitan algún tipo de intervención, como la colocación de un sensor de presión intracraneal para la monitorización neurológica. Aproximadamente, en un 30% de los casos de TCE grave, hay que realizar algún tipo de craniotomia.

La coordinación entre hospitales y con el SEM es constante para garantizar una respuesta rápida y eficaz. «El Servicio de Neurocirugía del Hospital Joan XXIII mantiene un contacto permanente con el resto de centros hospitalarios para atender a los pacientes con TCE leve que no requieren traslado», explica Lau.

Cuando un paciente sufre un traumatismo, la llamada al 112 activa el SEM, que envía una unidad de soporte vital para hacer la valoración inicial y movilizar, si hace falta, recursos adicionales. Una vez realizada la selección prehospitalaria, la Central de Coordinación Sanitaria del SEM activa el Código PPT y alerta al hospital de destino, que recibe toda la información necesaria con antelación para preparar los recursos antes de la llegada del paciente.

Durante el 2024 el SEM llevó a cabo 1.454 activaciones del Código PPT en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre. De entre todas estas activaciones, 445 pacientes fueron trasladados al Hospital Universitario Joan XXIII mediante este protocolo de emergencia vital.

Según Victòria Torres, subjefa territorial del SEM en el Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre, el Código PPT es una «herramienta muy potente para hacer una detección precoz de la gravedad del traumatismo y asegurar que cada paciente llegue al centro que puede ofrecerle el tratamiento más adecuado». Torres subraya que jornadas como esta «nos permiten compartir conocimientos y mejorar la respuesta sanitaria ante situaciones de trauma grave».

Con esta jornada, se refuerza el compromiso con la formación continuada, la mejora de la coordinación interhospitalaria y la actualización de protocolos, con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible a los pacientes con trauma grave en todo el territorio.