Sociedad
La producción de miel de romero y naranjo cae un 50% de media en las comarcas de Tarragona
Según la FCAC, las cooperativas registran descensos en varias variedades alertan de una nueva campaña «difícil» para el sector
La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) indica que la producción de miel de romero y naranjo ha caído un 50% de media ena las comarcas de Tarragona respecto el año pasado. Se trata de las variaciones donde más ha bajado la producción en términos absolutos, seguido de la multifloral (-35%) y la de alta montaña (-60%). La única «nota positiva» es la producción «excepcional» de miel de tomillo.
En un comunicado, las cooperativas han alertado de una nueva campaña «difícil» y han asegurado que en las comarcas tarraconenses la producción global se ha situado en torno al 65% de la media catalana. El sector alerta que los costes de suplementación de las abejas se ha duplicado por «el exceso» de lluvias en primavera y la «falta» de floración.
El sector observa que todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia mientras «sigue afrontando problemas estructurales», como la presencia de avispa asiática y abejaruco, dos especies invasoras.
Por todo ello, la FCAC pide al Departament d'Agricultura aplicar «medidas urgentes» para «proteger» el sector apícola.