La producción de miel de romero y naranjo cae un 50% de media en las comarcas de Tarragona

La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) indica que la producción de miel de romero y naranjo ha caído un 50% de media ena las comarcas de Tarragona respecto el año pasado. Se trata de las variaciones donde más ha bajado la producción en términos absolutos, seguido de la multifloral (-35%) y la de alta montaña (-60%). La única «nota positiva» es la producción «excepcional» de miel de tomillo.

En un comunicado, las cooperativas han alertado de una nueva campaña «difícil» y han asegurado que en las comarcas tarraconenses la producción global se ha situado en torno al 65% de la media catalana. El sector alerta que los costes de suplementación de las abejas se ha duplicado por «el exceso» de lluvias en primavera y la «falta» de floración.

El sector observa que todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia mientras «sigue afrontando problemas estructurales», como la presencia de avispa asiática y abejaruco, dos especies invasoras.

Por todo ello, la FCAC pide al Departament d'Agricultura aplicar «medidas urgentes» para «proteger» el sector apícola.