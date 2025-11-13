El Ayuntamiento de Valls impulsa un frente común para reclamar más y mejores conexiones ferroviarias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls, la Asociación Amigos del Ferrocarril de Valls y el Alt Camp y la plataforma Pròxima Parada Valls han expresado su oposición a la propuesta de servicios ferroviarios anunciados por Renfe por la línea R13 que se iniciará el 22 de noviembre. El consistorio y la asociación hace semanas que trabajan en la creación de un frente común a nivel territorial para reclamar "un servicio ferroviario de calidad", han apuntado en un comunicado. Así, las próximas semanas se celebrará en Valls una reunión que convocará alcaldes y alcaldesas de los municipios del R13, que une Lleida con Barcelona pasando por la capital del Alt Camp. El objetivo es reclamar que haya más trenes e inversiones para garantizar un servicio "eficiente y de calidad".