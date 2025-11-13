Los municipios nucleares se muestran "muy decepcionados" con el Congreso para rechazar que se alargue la vida de las centrales

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Ascó, vicepresidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares (AMAC) y presidente de la COMUN (Coordinadora de Municipios Nucleares), Miquel Àngel Ribes, ha dicho que se sienten "muy decepcionados" con la votación en el Congreso contraria a prorrogar la vida de las centrales Ascó I, Cofrents y Almaraz. Ribes ha asegurado que "se pierde una oportunidad muy importante", pero cree que "todavía no está todo dicho" y que l'AMAC seguirá trabajando para que los partido políticos asuman "compromisos necesarios" después del "desengaño" que ha supuesto esta votación. El alcalde de Ascó ha reprochado a los grupos catalanes "falta de valentía" y que hayan puesto "la ideología por delante de la responsabilidad de la estrategia energética de todo un país".