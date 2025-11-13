Diari Més

Los municipios nucleares se muestran "muy decepcionados" con el Congreso para rechazar que se alargue la vida de las centrales

El alcalde de Ascó y portavoz de l'AMAC y la Comun reprocha "la falta de valentía" de los partidos catalanes

El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha lamentado que los partidos políticos "no hayan tomado ninguna medida" desde el apagón general del 28 de abrilACN

El alcalde de Ascó, vicepresidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares (AMAC) y presidente de la COMUN (Coordinadora de Municipios Nucleares), Miquel Àngel Ribes, ha dicho que se sienten "muy decepcionados" con la votación en el Congreso contraria a prorrogar la vida de las centrales Ascó I, Cofrents y Almaraz. Ribes ha asegurado que "se pierde una oportunidad muy importante", pero cree que "todavía no está todo dicho" y que l'AMAC seguirá trabajando para que los partido políticos asuman "compromisos necesarios" después del "desengaño" que ha supuesto esta votación. El alcalde de Ascó ha reprochado a los grupos catalanes "falta de valentía" y que hayan puesto "la ideología por delante de la responsabilidad de la estrategia energética de todo un país".

