El Comité de Empresa del Pius Hospital de Valls alerta de una situación crítica al servicio de Urgencias

El Comité de Empresa del centro apoyará todas las acciones que las profesionales decidan emprender para defender sus derechos laborales

Según el Comité de Empresa de Pius Hospital de Valls, las profesionales de enfermería —consideradas “el corazón de la atención inmediata del centre”— trabajan bajo una presión constante, las 24 horas del día y los 365 días del año, sin que la dirección haya respondido adecuadamente a sus necesidades. La situación, alertan, se ha visto agravada por la nueva propuesta de reorganización de los turnos de trabajo que la empresa quiere imponer.

“El nuevo sistema supondría una nueva vez para un colectivo ya exhausto, que cada día sostiene el servicio con esfuerzo, responsabilidad y compromiso,” aseguran los representantes sindicales. Según el Comité, esta reorganización podría poner en riesgo tanto la salud física y emocional de las trabajadoras como la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes.

Por este motivo, el Comité reclama una revisión inmediata de la propuesta y la apertura de un diálogo “real y constructivo” entre la dirección del centro y el personal afectado. “Les enfermeras no piden privilegios, sino condiciones dignas para poder cuidar con seguridad y calidad”, han subrayado.

Finalmente, el Comité de Empresa ha expresado su apoyo total a las acciones que las profesionales decidan emprender para defender sus derechos laborales y su dignidad profesional, recordando que “el objetivo del personal de Infermeria es la excelencia en la atención y el cuidatge de la población”.