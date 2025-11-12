Tortosa recibirá la subvención de la Diputación de Tarragona para el Auditorio Felip Pedrell en el ejercicio 2026

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa recibirá el año que viene la subvención de la Diputación de Tarragona para renovar la gradería, el pavimento y las butacas de la sala principal del Teatro Auditorio Felip Pedrell. La ayuda, de 950.000 euros, no se ha podido ejecutar este año por "incompatibilidades físicas y logísticas" con la construcción de la tercera sala. El edificio tiene un único vestíbulo que interconecta las tres salas y se ha pospuesto la actuación en la sala grande hasta que no se ha acabado de construir la ampliación del teatro. El consistorio ha acordado con la Diputación un cambio de anualidad de la subvención normativa del auditorio para 2026. El Ayuntamiento ha comunicado la renuncia y la solicitud para el año que viene, para acabar la obra de reforma y reabrir el centro cultural.