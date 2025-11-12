El pleno de Tortosa aprueba por unanimidad incluir el municipio en la declaración de zona castròfica por la dana Alice

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tortosa ha aprobado por unanimidad solicitar al gobierno español la inclusión del municipio en la declaración de zona gravemente afectada por la dana Alice que tuvo lugar los días 12 y 13 de octubre y que perjudicó sobre todo el núcleo de Vinallop. El consistorio ha recordado que el episodio de lluvias intensas provocó acumulaciones de agua en calles, daños en viviendas, almacenes y explotaciones agrícolas, así como desperfectos en caminos y servicios municipales. Después de evaluar y limpiar la zona de Vinallop y otros puntos del municipio, consideran que magnitud de los daños y las necesidades de reparación de bienes públicos y privados hacen necesario el apoyo de otras administraciones.