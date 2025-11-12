Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Junts ha solicitado la comparecencia del director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel, a la Comisión de Interior del Parlamento para que dé explicaciones sobre los últimos accidentes al AP-7 en el sur del país. Por otra parte, el grupo parlamentario también ha registrado a una batería de preguntas en el Gobierno sobre esta cuestión. En concreto, la diputada Irene Negre quiere saber el motivo exacto por el cual un camión que transportaba aceite mineral volcó y bloqueó la vía a la altura de la Ametlla de Mar el sábado pasado, y por qué hicieron falta más de treinta y tres horas para restablecer la circulación. El último siniestro al AP-7 se ha producido este martes en l'Aldea con tres camiones implicados y la muerte de uno de los conductores.