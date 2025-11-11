El XXI Trofeo Villa de Constantí “Memorial Akio Nozoe” llena de kárate el Pabellón Polideportivo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pabellón Polideportivo Municipal de Constantí celebró, este sábado 8 de noviembre, la XXI edición del Trofeo Villa de Constantí “Memorial Akio Nozoe”. La cita, ya consolidada como uno de los grandes acontecimientos deportivos del municipio, reunió cerca de 120 deportistas de todas las edades provenientes de varios clubs y asociaciones del estilo Kushin Kai de la provincia de Tarragona.

Organizado por el Ayuntamiento de Constantí con la colaboración del Club Kárate Kushin Kai Constantí y el Club Kárate Kushin Kai Tarragona, el torneo rindió también homenaje a Ricardo Corbacho, en el marco del cuarto Trofeo que lleva su nombre. Corbacho, que dedicó más de 35 años al club constantinenc, fue una figura clave en la promoción y consolidación de este arte marcial en el territorio.

El trofeo sirvió para poner en valor la trayectoria del kárate al municipio y su papel en la formación deportiva y personal de los jóvenes. El estilo Kushin Kai, introducido en Cataluña por el maestro japonés Kozo Mizoguchi, ha mantenido una presencia viva y arraigada en las comarcas tarraconenses, especialmente gracias a la actividad constante de los clubs locales.