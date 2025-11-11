La XIX Nit dels Castells reunirá el mundo casteller en Valls el 31 de enero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Centro Cultural de Valls volverá a ser el kilómetro cero del mundo casteller con la celebración de la decimonovena edición de la Nit de Castells, que tendrá lugar el próximo 31 de enero de 2026. El acto, impulsado por la Revista Castillos y organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de Valls, TACO 12 y La Xarxa, reconocerá con 11 premios los hechos y protagonistas más destacados de la temporada 2025.

Los galardones, que tendrán seis jurados diferentes, ofrecerán una perspectiva 360 sobre el mundo casteller. Tres de los premios —Grupo con mejor temporada, Grupo de la temporada y Momento casteller de la temporada— tendrán nombramientos previos, mientras que el resto se revelarán durante la gala.

Una de las novedades de este año es que el premio Imagen de la temporada se escogerá por votación popular en las redes sociales entre 27 imágenes propuestas por Castells en Xarxa. Les doce más votadas serán las protagonistas de las campanadas de Fin de Año en las televisiones locales, y la más destacada recibirá el galardón.

El acontecimiento, que reunirá a más de 300 personas entre representantes de grupos, instituciones y medios de comunicación, será retransmitido por las televisiones de La Xarxa, con producción conjunta de TAC 12 y La Xarxa+, consolidándose como la gran cita anual del calendario casteller.