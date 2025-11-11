Extinguido un pequeño incendio en una nave del polígono Rocas Encarnadas de Alcover

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han extinguido esta mañana un fuego originado en un depósito de producto decapante no inflamable dentro de una nave del polígono industrial Rocas Encarnadas, en Alcover. El aviso se ha recibido a las 8 de la mañana, y hasta diez dotaciones de los Bomberos han trabajado en las tareas de extinción y ventilación del recinto.

Según han informado los Bomberos, el incendio ha afectado sólo a uno de los recintos de la nave y el resto de las instalaciones ya están en proceso de reanudar la actividad con normalidad. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido trabajadores en el lugar de los hechos, aunque de momento se desconoce si hay heridos de gravedad.

Los Bomberos también han confirmado que, una vez extinguido el incendio, se está ventilando la zona afectada y que la actividad podrá continuar con normalidad en el resto del polígono.