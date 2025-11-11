La Diputación y el Ayuntamiento de Vila-seca destinarán 1 millón de euros para financiar la Escuela de Música y Conservatorio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Vila-seca han renovado el convenio de colaboración para el continuidad de las enseñanzas musicales en la Escuela de Música y Conservatorio de Vila-seca. Así, la diputación y el consistorio destinarán 1.040.000 euros para financiar el equipamiento. El primer acuerdo fue el 1987 y desde entonces han ido renovando los pactos. El firmado este martes incrementa la cantidad aportada "con el objetivo de garantizar la calidad educativa y la coherencia territorial del sistema de enseñanzas musicales en la demarcación". Durante el curso actual en la Escuela de Música y Conservatorio de Vila-seca hay 337 alumnos, de los cuales más del 60% provienen de fuera del municipio.