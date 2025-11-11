Empiezan las obras para renovar la calle dels Filadors de Torredembarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra presentó este miércoles por la noche, a Cal Maiam, el proyecto de reordenación urbanística de la calle de els Filadors, en el tramo comprendido entre las calles de los Indianos y Rodes. Les obras empezarán el próximo 17 de noviembre y tendrán una duración aproximada de cuatro meses.

A la sesión informativa participaron al alcalde, Vale Pino; el concejal de Residuos, Limpieza Vial y Servicios Técnicos, Raúl García; el jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Marchal; así como representantes de la empresa Tecnología de Firmes, S. A., adjudicataria del proyecto por un importe de 318.084,80 euros. Durante el acto, se resolvieron dudas y se recogieron sugerencias del público asistente.

El alcalde destacó que el proyecto «supone un nuevo paso en la transformación urbana de la villa», y que permitirá mejorar la movilidad y la accesibilidad de una de las calles más emblemáticas del centro, haciéndolo «más amable y seguro para los peatones». También pidió comprensión y paciencia al vecindario y a los comercios durante el desarrollo de los trabajos.

Entre las principales actuaciones previstas hay la ampliación de las aceras, la reducción de la calzada en un único carril, la renovación de los servicios básicos (alcantarillado, agua potable, alumbrado) y la instalación de nuevo mobiliario urbano y arbolado. También se creará una nueva plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida y se mejorará la red de pluviales.

Con respecto a la movilidad, las obras se dividirán en tres fases para minimizar las afectaciones al tráfico. el jefe de la Policía Local explicó que se instalará preseñalización previa y que el plan de circulación se ajustará según la evolución de los trabajos. El acceso al aparcamiento subterráneo de Els Filadors estará garantizado durante todo el periodo, y el vecindario con plazas particulares podrá utilizar gratuitamente el aparcamiento municipal, previa validación por los servicios de Seguridad.

Finalmente, el concejal Raúl García detalló los cambios provisionales en la ubicación de los contenedores y aseguró que el servicio de recogida se mantendrá activo. Los operarios del servicio pasarán por los establecimientos para acordar los puntos de recogida más adecuados.