Bruselas estudia "posibles soluciones" para que los pescadores puedan salir al mar más días de cara a Navidad

La mitad de los pescadores de arrastre de la demarcación de Tarragona ya han agotado los días de cuota que tienen para trabajarSIERAKOWSKI FREDERIC

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, ha anunciado que la Comisión Europea trabaja en "posibles soluciones" para que los pescadores puedan salir al mar más días este año y cubrir así las necesidades de cara el periodo de Navidad. Lo ha dicho este martes en una comparecencia al Congreso de los Diputados después de reunirse con el ministro de Agricultura y Pesca, a Luis Planas. Según Kadis, el ejecutivo hará un anuncio respecto de la cuestión "muy pronto" con el objetivo que el sector cuente con "algunos días adicionales" para trabajar este año. El comisario europeo también ha afirmado "el esfuerzo" de los pescadores por hacer más sostenibles sus prácticas "se reflejará" en la propuesta de cuotas para el 2026.

El anuncio de Kadis respecto de las posibilidades de pesca para este año llega después de que fuentes del gobierno español adelantaran la semana pasada a la ACN que se podía producir una flexibilización de la situación a fin de que el sector pueda salir al mar más días antes de que acabe el año.

Para este 2025, la Comisión Europea otorgó unas cuotas que, en función de la medida de las barcas, oscilaban entre 100 y 130 jornadas de trabajo. Una cifra que el sector considera insuficiente y que hace que, como máximo, puedan trabajar uno de cada tres días. De hecho, la mitad de los pescadores de arrastre de la demarcación de Tarragona ya han agotado los días de cuota que tienen para trabajar, según datos de la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona, y si Bruselas no ofrece más días, no podrán salir más al mar hasta el año que viene.