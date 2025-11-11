El Ayuntamiento de Cambrils reduce el periodo de pago a proveedores

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils consigue reducir los días por término medio en qué paga a sus proveedores, pasando de más de 70 días el año 2020 a 8,8 durante el último trimestre de 2025. De acuerdo con los datos presentados por la tesorería consistorial, el Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) se ha rebajado «drásticamente» durante los últimos cinco años, en un total del 86%.

Esta cifra sitúa el municipio por debajo del límite legal establecido de 30 días, y también por debajo de la media catalana, que actualmente se sitúa en, casi, los 27 días. Con esta mejora, el conjunto del sector público local de Cambrils, formado por el consistorio y diferentes entidades vinculadas a cultura y turismo, también ha pasado de 60 días a menos de 10 en media. De acuerdo con el gobierno cambrilense, los resultados trimestrales demuestran una «consolidación del equilibrio financiero del municipio».

«Son datos positivos, pero no indica que no queden facturas para pagar», ha explicado el concejal de Hacienda, David Chatelain. El edil, sin embargo, también remarca que las facturas pendientes son «menores» y valora positivamente la gestión del Ayuntamiento de Cambrils, que se sitúa entre los consistorios que menos días acumula por término medio en el territorio. «Entre los 10 y los 15 días se encuentra lo que se considera «normalidad» en el pago a proveedores, nosotros podemos decir que estamos por debajo», aseguraba el concejal, que indicaba que este dato genera una «tendencia clara, que pagamos pronto y damos seguridad en las empresas que trabajan con el consistorio».

Estabilidad incompleta

El gobierno municipal de Cambrils también ha anunciado que el próximo paso será la revisión de operaciones que generan un reconocimiento extrajudicial de crédito (REX), provenientes de ejercicios anteriores que no fueron debidamente adquiridos. Actualmente, el consistorio asegura que está finalizando un informe valorativo y establecerá un plan específico para reducirlos progresivamente para «cerrar la eficiencia financiera» del municipio.

Además, David Chatelain explica que el Ayuntamiento resolverá pronto la situación de impago de horas extras con trabajadores municipales, entre ellos la Policía Local. Una deuda que, según el concejal, se paliará con la ejecución del crédito extraordinario aprobado al plenario del pasado 24 de octubre, que llegará a los 381.000 euros, ya integrados en el presupuesto aprobado en el mes de julio. El principal problema es el cálculo de los impagos de manera individual, que ahora se realizará en bloque para garantizar un pago común desde el consistorio sobre las horas añadidas no cobradas por los trabajadores, aunque los pagos están previstos.