Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls se ha incorporado oficialmente a la Ruta del Vin de la DO Tarragona después de firmar un acuerdo de colaboración con la Denominación de Origen. El objetivo es establecer líneas de actuación conjuntas para promocionar el territorio, el turismo enológico y la marca municipal «VisitaValls».

El acuerdo, firmado por la alcaldesa Dolors Farré y la presidenta de la DON, M. Rosa Blanch, cuenta también con la participación del concejal de Turismo, Joan Ibarra, y de la enóloga Elisa Ribé. El convenio prevé la cooperación entre ambas instituciones para reforzar la visibilidad de Valls dentro del ámbito de la DON Tarragona y para fomentar el desarrollo económico y turístico local.

Entre las acciones previstas está la promoción conjunta de la Ruta del Vino y de «VisitaValls» mediante campañas publicitarias, acciones de comunicación y actividades enoturísticas como catas, visitas guiadas o acontecimientos temáticos. También se quiere impulsar un turismo sostenible y de calidad, poniendo en valor el paisaje vitivinícola y las bodegas locales.

La Ruta del Vino de la DON Tarragona trabaja para posicionar la riqueza enológica del territorio, favoreciendo la cooperación entre bodegas, instituciones y agentes turísticos. La iniciativa ofrece experiencias que combinan vino, gastronomía, cultura y deporte, con el objetivo de fortalecer el turismo de interior y la identidad local.

Además, el Ayuntamiento y la DON Tarragona han renovado el convenio de colaboración que regula la subvención municipal destinada al mantenimiento de la sede de la entidad, situada en la calle de la Cort de Valls.