La Semana de la Ciencia de la URV fomenta las vocaciones científicas: "En la escuela, estudiamos; aquí, aprendemos"

Hasta 1.700 alumnos del Camp de Tarragona participarán en talleres impulsados por la universidad

Imagen de archivo de la Semana de la Ciencia.

Imagen de archivo de la Semana de la Ciencia.Gerard Martí

ACN

La Semana de la Ciencia de la Universidad Rovira i Virgili ha iniciado este lunes los días más intensos de un programa de actividades que se alarga durante tres semanas con los talleres experimentales dirigidos a alumnos de primaria y secundaria.

Durante los próximos días, hasta 1.700 estudiantes de 25 escuelas participarán en una actividad en la que tendrán que operar una planta química dedicada a la fabricación de pinturas, a partir de un software desarrollado por la misma universidad mediante el cual desarrollarán conceptos como la robótica, la programación, la química o la tecnología.

"En la escuela, estudiamos; aquí, aprendemos", ha afirmado Carla, una alumna de quinto de primaria de la Escuela Teresianas de Tarragona.

