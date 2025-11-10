La Semana de la Ciencia de la URV fomenta las vocaciones científicas: "En la escuela, estudiamos; aquí, aprendemos"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Semana de la Ciencia de la Universidad Rovira i Virgili ha iniciado este lunes los días más intensos de un programa de actividades que se alarga durante tres semanas con los talleres experimentales dirigidos a alumnos de primaria y secundaria.

Durante los próximos días, hasta 1.700 estudiantes de 25 escuelas participarán en una actividad en la que tendrán que operar una planta química dedicada a la fabricación de pinturas, a partir de un software desarrollado por la misma universidad mediante el cual desarrollarán conceptos como la robótica, la programación, la química o la tecnología.

"En la escuela, estudiamos; aquí, aprendemos", ha afirmado Carla, una alumna de quinto de primaria de la Escuela Teresianas de Tarragona.