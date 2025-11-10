Les Mitgeres de Valls reivindican los ‘vacíos’ del Casco Antiguo

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El proyecto fotográfico de la entidad Medianeras llega en su octava edición, reivindicando el estado del Centro Histórico de Valls. La iniciativa, originada en el municipio, ha llenado los «vacíos» de las calles del Casco Antiguo del municipio, cubriendo los espacios que las casas destruidas y desgastadas por el tiempo, que han caído, con exposiciones fotográficas de entre dos y tres metros. Desde la asociación Medianeras: Catalán-Roca, siguen ofreciendo rutas y muestras de profesionales de la fotografía del territorio, en un ejercicio de concienciación sobre la ausencia de vida y cuidado de las viviendas centro vallense. Todo, de la mano del casal municipal de La Turba.

Desde este octubre, un total de siete fotógrafos y fotógrafas han transformado los espacios del Casco Antiguo la muestra de título Buit, que celebra los ocho años de la entidad y hace entender a los observadores que el «vacíoo es una cosa que se puede llenar», asegura Cisco Pares, impulsor del proyecto. Los artistas de la edición de este año son Ricard García, Elisenda Pons, Sergi Càmara, Rosa M. Franco, Tono Carbajo, Roser Vilallonga y Joanna Chichelnitzky, profesionales que han colgado un total de 80 fotografías en las calles. «Queremos que Valls sea una referencia en el ámbito de la fotografía, trayendo proyectos de primera calidad y de nivel local,» explica a Padres, que confiesa que «huyen de ser denominados festival» y sólo quieren «crear una red local».

Hasta ahora, más de 200 personas han visitado la nueva exposición, con rutas que acogen entre 20 y 30 personas. Durante la inauguración del proyecto, el pasado 18 de octubre, llegó al centenar de personas visitando las fotografías. Una propuesta que, de acuerdo con el impulsor vallense, «quiere reivindicar un Centro Histórico perjudicado» por|para el paso del tiempo con fotografías, expresando la voluntad de «compartir y sentirse identificado».

Proyecto consolidado

Casi una década después, el proyecto Medianeras sigue llenando los espacios de las casas del Casco Antiguo abandonadas o en mal estado con exposiciones. Desde su inicio el año 2018, donde constataron su presencia con fotografías del Proceso de independencia, Cisco Pares insiste en que «han tenido unos criterios muy claros». Entre estos, se especifica la igualdad de hombres y mujeres participantes en cada edición, con el mismo protagonismo para las mujeres en las muestras y dar visibilidad a los profesionales del Campo de Tarragona. «Dos o tres de los proyectos siempre son del territorio» con «gente consagrada y no tanto», indicaba el responsable.

La propuesta, de acuerdo con Padres, no sólo ofrece al público exposiciones, sino «la creación de una red o de relaciones con otras entidades y fotógrafos para llegar a mucha gente», afirmando que «es mucho más que una reivindicación». La entidad también ofrece talleres y actividades en que «ofrecen un espacio» a los profesionales de la demarcación, con un proyecto que ya consideran consolidado para continuar el legado del fotógrafo habitante de Valls Francesc Català-Roca y convertir al municipio «su cuna» profesional.