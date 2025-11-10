El Ayuntamiento de Tortosa restaurará e iluminará la fachada del mercado municipal

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa mejorará la fachada principal del mercado municipal, un edificio de final del siglo XIX declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL). El proyecto permitirá reparar grietas, fisuras, tratar las humedad y reparar la pintura e instalar iluminación ornamental. El coste aproximado es de 250.000 euros y el consistorio ha conseguido una subvención de 100.000 euros de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural (OSIC) del departamento de Cultura, unas ayudas para hacer obras de conservación y mantenimiento de inmuebles de notable valor cultural. El Ayuntamiento ha invertido 400.000 euros en el Mercado para renovar la climatización, reparar la cubierta y renovar los lavabos para que no tengan barreras arquitectónicas.